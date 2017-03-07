Спасатели предупреждают о подъемах уровней воды в Украине

На водоемах Украины из-за осадков в ближайшие дни ожидаются подъемы уровней воды.

В Украине ожидаются подъемы уровней воды / dsns.gov.ua

По этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В частности, 7 марта продолжится подъем уровней воды над текущими уровнями, без негативных последствий:

- на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), реках Закарпатья на 0,2 - 1,0 м;

- в нижнем течении Боржавы на 0,8 - 1,3 м с начальным выходом воды на заводь.

Также 7-10 марта на Киевском, Каневском, Кременчугском, Днепродзержинском водохранилищах продолжится постепенное ослабление и разрушение ледового покрова, закраины, на Днепровском и Каховском водохранилищах - ледоход, забереги и постепенное очищение участков водохранилищ от льда.

Напомним, 7 марта в Украине практически без осадков. На юге до +20°.