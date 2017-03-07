В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +10°

08:27, 7 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник в столице пройдет дождь, днем до +10°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / lifekiev.com
В Киеве сегодня пройдет дождь / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +5°. Ветер юго-восточный и юго-западный, до 5.4 м/с.

На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге температура до +16°

Солнце в столице взошло в 06:30, а зайдет в 17:48. 

Как сообщал УНИАН, 7 марта в Украине практически без осадков. На юге до +20°.

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