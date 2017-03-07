В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге днем до +20° (карта)

08:01, 7 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 7 марта в Украине практически без осадков. На юге до +20°.

В Украине местами ожидаются осадки / tivasyk.info
В Украине местами ожидаются осадки / tivasyk.info

В Киеве сегодня пройдет дождь, днем +10°. Ветер юго-восточный и юго-западный, до 5.4 м/с.

Во Львове 7 марта без осадков, днем +12°. Ветер южный и юго-западный, слабый. 

На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге температура до +16°

В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха +12°. Ветер северо-восточный и юго-западный, до 2.9 м/с.

В Виннице во вторник без осадков. Температура днем +13°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +14°, ветер южный и юго-восточный, до 3.5 м/с.

Прогноз на 7 марта / УНИАН
Прогноз на 7 марта / УНИАН

В Харькове во вторник без осадков, температура днем +11°. Ветер юго-восточный, слабый.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +14°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.

В Симферополе солнечно. Температура днем +20°, ветер переменный, до 3.2 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура днем +11°. Ветер восточный, до 5.0 м/с.

В Краматорске во вторник пасмурно, температура +13°, ветер юго-восточный, слабый.

В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +13°. Ветер юго-восточный, до 5.1 м/с.

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