В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге днем до +20° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 7 марта в Украине практически без осадков. На юге до +20°.
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем +10°. Ветер юго-восточный и юго-западный, до 5.4 м/с.
Во Львове 7 марта без осадков, днем +12°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге температура до +16°
В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха +12°. Ветер северо-восточный и юго-западный, до 2.9 м/с.
В Виннице во вторник без осадков. Температура днем +13°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +14°, ветер южный и юго-восточный, до 3.5 м/с.
В Харькове во вторник без осадков, температура днем +11°. Ветер юго-восточный, слабый.
В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +14°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.
В Симферополе солнечно. Температура днем +20°, ветер переменный, до 3.2 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура днем +11°. Ветер восточный, до 5.0 м/с.
В Краматорске во вторник пасмурно, температура +13°, ветер юго-восточный, слабый.
В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +13°. Ветер юго-восточный, до 5.1 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°