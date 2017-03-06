В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +10°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 7 марта, в столице пройдет дождь.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером – до +5°. Ветер юго-восточный и юго-западный, до 5.4 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:30, а зайдет в 17:48.

Как сообщал УНИАН, 7 марта в Украине, практически без осадков, в Крыму днем до +20°.

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