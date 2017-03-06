В Украине завтра практически без осадков, на юге днем до +20° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 7 марта в Украине, практически без осадков, в Крыму днем до +20°.

На севере Украины завтра ожидаются осадки / УНИАН

В Киеве завтра пройдет дождь, ночью 0°, днем +10°. Ветер юго-восточный и юго-западный, до 5.4 м/с.

Во Львове 7 марта без осадков, ночью +2°, днем +12°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

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В Луцке завтра облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +2°, днем +12°. Ветер северо-восточный и юго-западный, до 2.9 м/с.

В Виннице во вторник солнечно. Температура ночью +1°, днем +11°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью +4°, днем +14°, ветер южный и юго-восточный, до 3.5 м/с.

В Харькове во вторник без осадков, температура ночью +2°, днем +11°. Ветер юго-восточный, слабый.

В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +1°, днем +14°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.

В Симферополе солнечно. Температура ночью +7°, днем +20°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +1°, днем +11°. Ветер восточный, до 5.0 м/с.

В Краматорске во вторник переменная облачность, температура ночью -1°, днем +13°, ветер юго-восточный, слабый.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью 0°, днем +13°. Ветер юго-восточный, до 5.1 м/с.

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