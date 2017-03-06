В результате наводнения в Индонезии погибли шесть человек

Не менее шести человек погибли, еще двое получили травмы из-за наводнений и оползней в индонезийской провинции Западная Суматра.

Последствия схода оползня в Индонезии / BNPB

Сильные ливни начались 3 марта. В результате несколько рек вышло из берегов, что привело к оползням, передает The Floodlist со ссылкой на местные власти.

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В некоторых районах уровень воды достигал 1,5 метров. По словам чиновников, затопленными оказались сотни домов, из-за чего многим семьям пришлось эвакуироваться.

Из-за оползней многие дороги оказались заблокированными. Кроме того, непогода оставила без электричества более 15 тысяч домов.

Напомним, из-за наводнений в городе Сан-Хосе (штат Калифорния, США) эвакуировали около 14 тысяч человек.