В результате наводнения в Индонезии погибли шесть человек

15:59, 6 марта 2017
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Не менее шести человек погибли, еще двое получили травмы из-за наводнений и оползней в индонезийской провинции Западная Суматра.

Последствия схода оползня в Индонезии / BNPB
Последствия схода оползня в Индонезии / BNPB

Сильные ливни начались 3 марта. В результате несколько рек вышло из берегов, что привело к оползням, передает The Floodlist со ссылкой на местные власти.

В результате наводнения в Индонезии пострадали более 1300 семей

В некоторых районах уровень воды достигал 1,5 метров. По словам чиновников, затопленными оказались сотни домов, из-за чего многим семьям пришлось эвакуироваться.

Из-за оползней многие дороги оказались заблокированными. Кроме того, непогода оставила без электричества более 15 тысяч домов.

Напомним, из-за наводнений в городе Сан-Хосе (штат Калифорния, США) эвакуировали около 14 тысяч человек.

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