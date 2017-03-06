В Украину вернутся небольшие морозы

На территорию Украины надвигается очередное похолодание. 13-14 марта ночью прогнозируются небольшие морозы.

В Украину снова идет похолодание, ожидаются небольшие морозы / REUTERS

Начнется похолодание на следующих выходных, 11-12 марта, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

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По прогнозу синоптика, 11-12 марта температура воздуха днем снизится до +5-9°.

"А 13-14 марта ночью ожидаются небольшие морозы, а днем еще похолодает на несколько градусов, до +2+7°", - говорится в сообщении Диденко.

Кроме того, завтра, 7 марта, атмосферный фронт принесет дожди по линии Чернигов - Киев - Черкассы - Кропивницкий - Винница - Одесса.

Температура воздуха завтра существенно не изменится. Ночью холодно, даже с морозной свежестью, +1+5°. А днем гораздо комфортнее +9+14°. На юге до +15+16°.

Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами пройдут дожди, ближе к выходным немного похолодает. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -2°, на остальной территории 0°...+4°.