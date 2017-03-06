В Украину вернутся небольшие морозы

15:45, 6 марта 2017
5042
0

На территорию Украины надвигается очередное похолодание. 13-14 марта ночью прогнозируются небольшие морозы.

В Украине снова ожидается похолодание до небольших морозов / REUTERS
В Украину снова идет похолодание, ожидаются небольшие морозы / REUTERS

Начнется похолодание на следующих выходных, 11-12 марта, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Синоптики рассказали, какая погода ожидает украинцев в преддверии 8 Марта

По прогнозу синоптика, 11-12 марта температура воздуха днем снизится до +5-9°.

"А 13-14 марта ночью ожидаются небольшие морозы, а днем еще похолодает на несколько градусов, до +2+7°", - говорится в сообщении Диденко.

Кроме того, завтра, 7 марта, атмосферный фронт принесет дожди по линии Чернигов - Киев - Черкассы - Кропивницкий - Винница - Одесса.

Температура воздуха завтра существенно не изменится. Ночью холодно, даже с морозной свежестью, +1+5°. А днем гораздо комфортнее +9+14°. На юге до +15+16°.

Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами пройдут дожди, ближе к выходным немного похолодает. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -2°, на остальной территории 0°...+4°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
94 %
758 мм
5.8 м/с
98 %
Лента новостей