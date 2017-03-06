В Украину вернутся небольшие морозы
На территорию Украины надвигается очередное похолодание. 13-14 марта ночью прогнозируются небольшие морозы.
Начнется похолодание на следующих выходных, 11-12 марта, сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
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По прогнозу синоптика, 11-12 марта температура воздуха днем снизится до +5-9°.
"А 13-14 марта ночью ожидаются небольшие морозы, а днем еще похолодает на несколько градусов, до +2+7°", - говорится в сообщении Диденко.
Кроме того, завтра, 7 марта, атмосферный фронт принесет дожди по линии Чернигов - Киев - Черкассы - Кропивницкий - Винница - Одесса.
Температура воздуха завтра существенно не изменится. Ночью холодно, даже с морозной свежестью, +1+5°. А днем гораздо комфортнее +9+14°. На юге до +15+16°.
Как сообщала Погода УНИАН, на этой неделе в Украине местами пройдут дожди, ближе к выходным немного похолодает. В субботу ночью холоднее всего будет на западе - до -2°, на остальной территории 0°...+4°.
Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°