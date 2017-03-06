Жителей Киева предупреждают о сильном ветре
В понедельник, 6 марта, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр.
На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге температура до +16°
"6 марта в столице ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В КГГА напоминают правила поведения во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, зданий;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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