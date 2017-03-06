На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге температура до +16°
Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди. На юге температура до +16°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +11°… +13°. Завтра на этом маршруте температура до +16°, пройдет дождь.
Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди, к выходным ожидается небольшое похолодание
На трассе Киев – Ужгород местами пройдут дожди, температура в дороге +8° …+14°. Во вторник на этом маршруте практически без осадков, температура до +13°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +12°, облачно с прояснениями. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +14°.
В направлении Харькова небольшая облачность. Температура в дороге до +12°. 7 марта на этом направлении местами пройдет дождь, температура +8° …+13°.
По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +11° … +14°. По данному направлению во вторник практически без осадков, температура до +13°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°