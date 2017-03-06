На автодорогах Украины местами пройдут дожди, на юге температура до +16°

Сегодня и завтра на популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди. На юге температура до +16°.

На автодорогах Укрианы ожидаются осадки / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +11°… +13°. Завтра на этом маршруте температура до +16°, пройдет дождь.

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На трассе Киев – Ужгород местами пройдут дожди, температура в дороге +8° …+14°. Во вторник на этом маршруте практически без осадков, температура до +13°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +12°, облачно с прояснениями. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +14°.

В направлении Харькова небольшая облачность. Температура в дороге до +12°. 7 марта на этом направлении местами пройдет дождь, температура +8° …+13°.

По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +11° … +14°. По данному направлению во вторник практически без осадков, температура до +13°.

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