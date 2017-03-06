На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9, погиб один человек
В воскресенье, 5 марта, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9. Один человек погиб, еще 25 получили травмы.
Нынешний толчок стал афтершоком землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло 10 февраля. Тогда погибли четыре человека, более сотни получили ранения, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение также разрушило два дома и повредило несколько других зданий.
Напомним, не менее пяти человек получили травмы в результате землетрясения, которое произошло в городе Самсат (Турция).
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