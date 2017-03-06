На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9, погиб один человек

12:12, 6 марта 2017
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В воскресенье, 5 марта, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,9. Один человек погиб, еще 25 получили травмы.

Flickr, Matt Katzenberger
На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Нынешний толчок стал афтершоком землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло 10 февраля. Тогда погибли четыре человека, более сотни получили ранения, передает Reuters со ссылкой на местные власти.

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение также разрушило два дома и повредило несколько других зданий.

Напомним, не менее пяти человек получили травмы в результате землетрясения, которое произошло в городе Самсат (Турция).

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