На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды

11:33, 6 марта 2017
567
0

Сегодня, 6 марта, на реках западной Украины ожидается возобновление подъемов уровней воды.

УНИАН
На западе Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Украине сегодня без осадков, на юге воздух прогреется до +17° (карта)

"6 марта в результате осадков на реках Закарпатья ожидается возобновление подъемов уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий. В нижнем течении Боржавы  - на 0,8-1,3 м с начальным выходом воды на заводь", - говорится в сообщении.

Также 6-7 марта на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается возобновление подъемов уровней воды на 0,2-0,8 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

Напомним, на этой неделе в Украине местами пройдут дожди, ближе к выходным немного похолодает.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, дождь
Погода Стерлинг
94 %
758 мм
5.8 м/с
98 %
Лента новостей