На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды

Сегодня, 6 марта, на реках западной Украины ожидается возобновление подъемов уровней воды.

На западе Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"6 марта в результате осадков на реках Закарпатья ожидается возобновление подъемов уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями, без негативных последствий. В нижнем течении Боржавы - на 0,8-1,3 м с начальным выходом воды на заводь", - говорится в сообщении.

Также 6-7 марта на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается возобновление подъемов уровней воды на 0,2-0,8 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

Напомним, на этой неделе в Украине местами пройдут дожди, ближе к выходным немного похолодает.