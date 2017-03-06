Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди, к выходным ожидается небольшое похолодание

10:29, 6 марта 2017
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На этой неделе в Украине местами пройдут дожди, ближе к выходным немного похолодает. 

На этой неделе в Украине ожидаются дожди / УНИАН
На этой неделе в Украине ожидаются дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков. Теплее всего будет в Крыму - до +19°. В восточных областях температура до +14°. В центре страны днем столбик термометра поднимется до +13°. На севере днем до +12°, на западе до +15°.

Прогноз на 6 марта / УНИАН
Прогноз на 6 марта / УНИАН

Во вторник, 7 марта, в Украине местами пройдут дожди. Днем на юге страны потеплеет до +19°.

Прогноз на 7 марта / УНИАН
Прогноз на 7 марта / УНИАН

В среду, 8 марта, в Украине практически без осадков, на востоке ночью столбик термометра опустится до 0°. Днем теплее всего будет в Крыму - до +19°.

Прогноз на 8 марта / УНИАН
Прогноз на 8 марта / УНИАН

В четверг в Украине на западе пройдут дожди. Ночью по стране -1°...+5°, днем на юге до +20°.

Прогноз на 9 марта / УНИАН
Прогноз на 9 марта / УНИАН

В пятницу в стране местами ожидаются осадки. На юге температура днем до +20°, в остальных регионах +7°...+13°.

Прогноз на 10 марта / УНИАН
Прогноз на 10 марта / УНИАН

11 и 12 марта в Украине пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до -2°, на остальной территории 0°…+4°. Днем температура по стране +6°...+14°. В воскресенье ночью на западе до -2°, днем в Украине +6°...+12°.

Прогноз на 11 марта / УНИАН
Прогноз на 11 марта / УНИАН
Прогноз на 12 марта / УНИАН
Прогноз на 12 марта / УНИАН

Народный прогноз

6 марта предсказателем погоды будет ветер. Если он сухой, значит, близится потепление. А если ветер холодный и дует несколько дней подряд, значит, быть дождям. 7 марта розовая заря сообщает о хорошей погоде. 

В Украине сегодня без осадков, на юге воздух прогреется до +17° (карта)

8 марта начинается клев голавля. Искры, образующиеся в местах соприкосновения токоприемников трамваев, троллейбусов и электричек с проводами, имеют голубой цвет - к сухой погоде. Горшки и кастрюли легко перекипают через край - к снегопаду.

9 марта, если рожки у месяца кажутся острыми, значит, будет сильный ветер. 10 марта должны прилететь грачи. Если они прилетели, то через месяц растает снег. Если домашние животные чихают, значит, будет потепление.

11 марта куры роют снег к потеплению, а скрип дверей и петель - к ненастной погоде. 12 марта, если воробьи копошатся в собственных перьях, значит, быть потеплению.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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