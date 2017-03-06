В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 6 марта, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"6 марта в Украине местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели предупреждают, что ночью на Закарпатье возможен сильный дождь.

Напомним, в понедельник, 6 марта, в Украине без осадков. На юге до +17°.