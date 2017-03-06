В Украине объявили штормовое предупреждение

09:30, 6 марта 2017
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Сегодня, 6 марта, в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На реках Закарпатья завтра ожидается подъем уровней воды до одного метра - ГСЧС

"6 марта в Украине местами порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели предупреждают, что ночью на Закарпатье возможен сильный дождь.

Напомним, в понедельник, 6 марта, в Украине без осадков. На юге до +17°.

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