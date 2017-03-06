Сегодня в Киеве до +13°, без осадков

08:30, 6 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 6 марта в столице без осадков, днем до +13°.

В Киеве сегодня без осадков / elektraua.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +6°. Ветер южный и юго-восточный, до 6.0 м/с.

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Солнце в столице взошло в 06:32, а зайдет в 17:47. 

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 6 марта, в Украине без осадков. На юге до +17°.

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