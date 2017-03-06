Сегодня в Киеве до +13°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 6 марта в столице без осадков, днем до +13°.

В Киеве сегодня без осадков / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +6°. Ветер южный и юго-восточный, до 6.0 м/с.

Читайте также Жителей Закарпатья предупреждают о повышении уровней воды в реках

Солнце в столице взошло в 06:32, а зайдет в 17:47.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 6 марта, в Украине без осадков. На юге до +17°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.