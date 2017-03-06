В Украине сегодня без осадков, на юге воздух прогреется до +17° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 6 марта, в Украине без осадков. На юге до +17°.
В Киеве сегодня переменная облачность, днем +13°. Ветер южный и юго-восточный, до 6.0 м/с.
Во Львове 6 марта без осадков, днем +13°. Ветер переменный, умеренный.
На реках Закарпатья завтра ожидается подъем уровней воды до одного метра - ГСЧС
В Луцке сегодня пройдет дождь. Температура воздуха +13°. Ветер южный и юго-западный, до 7.6 м/с.
В Виннице в понедельник без осадков. Температура днем +12°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +12°, ветер южный, до 7.4 м/с.
В Харькове в понедельник без осадков, температура днем +12°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.
В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +12°. Ветер южный, умеренный.
В Симферополе пасмурно. Температура днем +17°, ветер южный и юго-восточный, до 5.9 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура днем +9°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.4 м/с.
В Краматорске в понедельник пасмурно, температура +12°, ветер южный, слабый.
В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +12°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.5 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°