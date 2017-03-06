В Украине сегодня без осадков, на юге воздух прогреется до +17° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 6 марта, в Украине без осадков. На юге до +17°.

Иллюстрация / REUTERS

В Киеве сегодня переменная облачность, днем +13°. Ветер южный и юго-восточный, до 6.0 м/с.

Во Львове 6 марта без осадков, днем +13°. Ветер переменный, умеренный.

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В Луцке сегодня пройдет дождь. Температура воздуха +13°. Ветер южный и юго-западный, до 7.6 м/с.

В Виннице в понедельник без осадков. Температура днем +12°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +12°, ветер южный, до 7.4 м/с.

Прогноз на 6 марта / УНИАН

В Харькове в понедельник без осадков, температура днем +12°. Ветер южный и юго-восточный, умеренный.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +12°. Ветер южный, умеренный.

В Симферополе пасмурно. Температура днем +17°, ветер южный и юго-восточный, до 5.9 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура днем +9°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3.4 м/с.

В Краматорске в понедельник пасмурно, температура +12°, ветер южный, слабый.

В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +12°. Ветер южный и юго-восточный, до 4.5 м/с.

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