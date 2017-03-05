На реках Закарпатья завтра ожидается подъем уровней воды до одного метра - ГСЧС

Завтра, 6 марта, на реках Закарпатья ожидается подъем уровней воды.

На реках Закарпатья завтра ожидается подъем уровней воды / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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«Вследствие осадков на реках Закарпатья ожидается возобновление подъемов уровней воды на 0,3-1,0 м над нынешними уровнями, без негативных последствий; в нижнем течении Боржавы на 0,8 – 1,3 м с начальным выходом воды на заводь», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 6-7 марта в результате осадков на реках бассейна Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) возможно возобновление подъемов уровней воды на 0,2 - 0,8 м над нынешними уровнями.