Синоптики рассказали, какая погода ожидает украинцев в преддверии 8 Марта

20:03, 5 марта 2017
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В Украине в первый рабочий день недели будет преобладать спокойная погода, ожидается переменная облачность.

Завтра в Украине будет тепло, а со вторника ожидается похолодание и дожди / Фото УНИАН
Завтра в Украине будет тепло, а со вторника ожидается похолодание и дожди / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Украинский гидрометцентр.

"В понедельник, 6 марта в Украине будет преобладать спокойная погода с переменной облачностью. В западных областях ожидаем небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, ночью на Закарпатье сильный дождь; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

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Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 0-5° тепла, на западе - до 8 тепла.

В восточных областях местами 0-2° мороза; днем 9-14°тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем 0-2° тепла.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что понедельник еще побудет теплым в Украине, лишь на крайнем западе увеличится облачность, пойдет небольшой дождь и немного похолодает.

"Во вторник дожди и похолодание продвинутся вглубь страны", - прогнозирует она.

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