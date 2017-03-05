Синоптики рассказали, какая погода ожидает украинцев в преддверии 8 Марта
В Украине в первый рабочий день недели будет преобладать спокойная погода, ожидается переменная облачность.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Украинский гидрометцентр.
"В понедельник, 6 марта в Украине будет преобладать спокойная погода с переменной облачностью. В западных областях ожидаем небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, ночью на Закарпатье сильный дождь; на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.
Погода на выходные: в Украине воцарится тепло, на юге обещают до +17° (карта)
Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 0-5° тепла, на западе - до 8 тепла.
В восточных областях местами 0-2° мороза; днем 9-14°тепла; на высокогорье Карпат ночью и днем 0-2° тепла.
В свою очередь синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook сообщила, что понедельник еще побудет теплым в Украине, лишь на крайнем западе увеличится облачность, пойдет небольшой дождь и немного похолодает.
"Во вторник дожди и похолодание продвинутся вглубь страны", - прогнозирует она.
Погода в Украине
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Винница+24°... +13°
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Днепр+26°... +13°
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Донецк+25°... +13°
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Житомир+26°... +14°
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Запорожье+25°... +14°
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Ивано-Франковск+24°... +12°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+26°... +13°
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Луганск+26°... +14°
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Луцк+27°... +14°
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Львов+25°... +14°
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Николаев+25°... +15°
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Одесса+26°... +16°
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Полтава+22°... +14°
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Ровно+27°... +13°
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Симферополь+25°... +8°
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Сумы+18°... +10°
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Тернополь+24°... +13°
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Харьков+22°... +13°
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Херсон+26°... +15°
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Хмельницкий+24°... +14°
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Черкассы+25°... +14°
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Чернигов+23°... +14°
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Черновцы+25°... +15°