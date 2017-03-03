Жителей Закарпатья предупреждают о повышении уровней воды в реках

16:10, 3 марта 2017
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В течение 3-4 марта на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды.

УНИАН
На Закарпатье ожидаются подъемы уровней воды в реках / УНИАН

Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +17°

В частности, на р. Тиса паводковая волна будет подходить на участке Вилок-Чоп по территории Венгрии с повышением уровня воды возле г. Чоп на 1,5-2,2 м (над уровнями на 08:00 3 марта). В нижних течениях Латорицы продолжится постепенное повышение уровня воды на 10-30 см, вода удержится на пойме.

Напомним, в течение 4-5 марта в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная лавинная опасность.

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