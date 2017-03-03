Жертвами наводнений в Зимбабве стали 246 человек

15:43, 3 марта 2017
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В результате наводнений с декабря 2016 года в Зимбабве погибли 246 человек.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Еще 128 человек получили травмы, а около 2 тысяч человек лишились крыши над головой, передает Al Jazeera со ссылкой на местные власти.

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Министр транспорта Джорам Гамбо сообщил, что на юге страны вода полностью размыла некоторые участки автодорог и разрушила мосты. Некоторые трассы государственного значения стали непроездными.

В то же время в стране практически не предоставляется медицинская помощь, поскольку многие врачи и медсестры проводят забастовку из-за невыплаты зарплаты.

Президент Зимбабве Роберт Мугабе в данный момент находится на лечении в Сингапуре.

Напомним, в столице Индонезии Джакарте прошли проливные дожди, которые привели к наводнению.

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