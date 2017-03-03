Метеорологи зафиксировали в Киеве рекордно теплую ночь

Начало марта радует киевлян температурными рекордами.

В Киеве март 2017 года имеет уже две температурные рекорды / УНИАН

Так, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории 3 марта в Киеве наблюдалась самая теплая ночь с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +2,9°С, что на 0,1°С выше предыдущего исторического значения температуры для этой даты 1925 года.

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Как отмечается, это уже второй температурный рекорд нынешнего марта.

Как сообщал УНИАН, первый день весны 2017 года в Киеве оказался самым теплым за 137 лет.