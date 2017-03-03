Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

14:30, 3 марта 2017
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В течение 4-5 марта в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная лавинная опасность.

УНИАН
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +17°

"По данным Укргидрометцентра, 4-5 марта в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сохраняется значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине будет без осадков. На западе в воскресенье до +17°.

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