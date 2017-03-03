На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +17°

На автодорогах Украины в ближайшие дни будет практически без осадков, на западе в воскресенье температура до +17°.

На автодорогах Украины без осадков / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +15°. Завтра на этом маршруте облачно с прояснениями, +10°...+15°. В воскресенье без осадков, до +13°.

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На трассе Киев - Ужгород сегодня практически без осадков, температура в дороге +6°... +10°. Завтра на этом маршруте без осадков, температура до +16°. В воскресенье по этому маршруту небольшая облачность, температура в дороге +11°...+15°.

На трассе Киев - Харьков сегодня без осадков. Температура в дороге +7°... +9°. Завтра по этому маршруту облачно с прояснениями, температура +8°... +10°. В воскресенье переменная облачность, до +13°.

На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура +8°...+13°. Завтра по этому маршруту солнечно. В воскресенье без осадков, до +13°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня солнечно. Температура в дороге +6°… +12°. В субботу на этом маршруте без осадков. В воскресенье ожидается переменная облачность, температура до +17°.

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