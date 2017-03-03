Погода на выходные: в Украине воцарится тепло, на юге обещают до +17° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине без осадков. На западе в воскресенье до +17°.

На выходных в Украине сохранится теплая погода / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +4°, днем +10°. В переменная облачность, +2°...+13°.

Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +14°. В воскресенье без осадков, +6°...+13°.

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В Луцке в субботу ночью +5°, днем +13°, без осадков. В воскресенье ночью +4°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +3°...+10°. В воскресенье до +13°, небольшая облачность.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +3°, днем +13°. В воскресенье +4°...+12°.

В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +8°. В воскресенье +1°...+10°, без осадков.

Прогноз на 4 марта / УНИАН

Прогноз на 5 марта / УНИАН

В Днепре в субботу солнечно. Температура ночью +1°, днем +11°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +2°...+12°.

В Симферополе завтра ясно и без осадков, +2°...+11°. В воскресенье +6°...+15°, без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу солнечную погоду, температура ночью -2°, днем +10°. В воскресенье без осадков, температура до +7°.

В Краматорске в субботу переменная облачность, температура ночью 0°, днем +7°. В воскресенье температура до +11°, облачно с прояснениями.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью 0°, днем +10°. В воскресенье 0°...+11°, небольшая облачность.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу солнечно, температура до +11°. В воскресенье пасмурно, ночью +1°, днем +10°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью +7°, днем +15°. В воскресенье без осадков, ночью +6°, днем до +14°.

В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +15°. В воскресенье температура днем +14°, облачно с прояснениями.

В Сваляве завтра пасмурно, +12°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +6° …+12°.

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