Погода на выходные: в Украине воцарится тепло, на юге обещают до +17° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных в Украине без осадков. На западе в воскресенье до +17°.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +4°, днем +10°. В переменная облачность, +2°...+13°.
Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +14°. В воскресенье без осадков, +6°...+13°.
В Украине сегодня практически без осадков, на юге днем до +13° (карта)
В Луцке в субботу ночью +5°, днем +13°, без осадков. В воскресенье ночью +4°, днем +15°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +3°...+10°. В воскресенье до +13°, небольшая облачность.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +3°, днем +13°. В воскресенье +4°...+12°.
В Харькове в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +1°, днем +8°. В воскресенье +1°...+10°, без осадков.
В Днепре в субботу солнечно. Температура ночью +1°, днем +11°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +2°...+12°.
В Симферополе завтра ясно и без осадков, +2°...+11°. В воскресенье +6°...+15°, без осадков.
Жителям Мариуполя на субботу солнечную погоду, температура ночью -2°, днем +10°. В воскресенье без осадков, температура до +7°.
В Краматорске в субботу переменная облачность, температура ночью 0°, днем +7°. В воскресенье температура до +11°, облачно с прояснениями.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью 0°, днем +10°. В воскресенье 0°...+11°, небольшая облачность.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу солнечно, температура до +11°. В воскресенье пасмурно, ночью +1°, днем +10°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно, ночью +7°, днем +15°. В воскресенье без осадков, ночью +6°, днем до +14°.
В Трускавце в субботу пасмурно, температура до +15°. В воскресенье температура днем +14°, облачно с прояснениями.
В Сваляве завтра пасмурно, +12°, в воскресенье пройдет дождь, температура воздуха +6° …+12°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+22°... +11°