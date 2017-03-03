В результате землетрясения в Турции пострадали пять человек

Не менее пяти человек получили травмы в результате землетрясения, которое произошло в городе Самсат (Турция).

В Турции произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг, 2 марта. После было зарегистрировано несколько повторных толчков магнитудой до 4,4, передает "РИА Новости" со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

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Несколько человек числятся пропавшими без вести. В Самсате и близлежащих деревнях землетрясение повредило многие здания.

Напомним, в Японии 28 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,6, подземные толчки ощущались на востоке и северо-востоке страны.