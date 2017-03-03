В результате землетрясения в Турции пострадали пять человек

11:28, 3 марта 2017
794

Не менее пяти человек получили травмы в результате землетрясения, которое произошло в городе Самсат (Турция).

Flickr, Matt Katzenberger
В Турции произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг, 2 марта. После было зарегистрировано несколько повторных толчков магнитудой до 4,4, передает "РИА Новости" со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,5

Несколько человек числятся пропавшими без вести. В Самсате и близлежащих деревнях землетрясение повредило многие здания.

Напомним, в Японии 28 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,6, подземные толчки ощущались на востоке и северо-востоке страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, днем до +26° В Киеве сегодня без осадков, днем до +26°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +27° (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз) Погода на 9 мая: в Украине местами пройдут дожди, на востоке температура до +27° (видеопрогноз)
Наводнение затопило Анкару (видео) Наводнение затопило Анкару (видео)
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +27°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +28° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +28° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
56 %
758 мм
3.1 м/с
2 %
Лента новостей