Лето в Австралии побило погодные рекорды
Декабрь, январь и февраль в Австралии вновь побили температурные рекорды.
На западе страны за три месяца выпало 193 мм осадков, что превысило рекордный показатель сезона 1954-1955 на 13 мм, сообщает Al Jazeera.
В Рейкьявике выпало рекордное количество снега (видео)
На севере штата Западная Австралия выпало на 200-600 мм осадков больше, чем обычно. В южных районах штата выпало около 400% от среднегодового количества осадков.
В свою очередь, в Сиднее и Брисбене были зафиксированы температурные рекорды.
В частности, в Сиднее 26 дней держалась температура выше 30 градусов. А в Брисбене средняя температура февраля составила 32,6°.
В Австралии уже началась метеорологическая осень, однако в Перте в минувшее воскресенье было 39 градусов тепла.
Напомним, на аргентинской научно-исследовательской базе в Антарктиде зафиксировали рекордную температуру в +17,5 градусов по Цельсию.
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