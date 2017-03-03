В Украине объявили штормовое предупреждение

09:31, 3 марта 2017
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Сегодня, 3 марта, во многих регионах Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на востоке температура до +13°

"3 марта в южных, восточных, центральных областях и в Карпатах туман, видимость 200-500 м, в западных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 марта в Украине практически без осадков. На юге до +13°.

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