В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 3 марта, во многих регионах Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"3 марта в южных, восточных, центральных областях и в Карпатах туман, видимость 200-500 м, в западных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 марта в Украине практически без осадков. На юге до +13°.