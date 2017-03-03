В Киеве сегодня до +7°, без осадков

08:30, 3 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 марта, в столице пройдет дождь, днем до +7°.

В Киеве сегодня без осадков / elektraua.livejournal.com
В Киеве сегодня без осадков / elektraua.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +2°. Ветер западный и юго-западный, до 5.4 м/с.

На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на востоке температура до +13°

Солнце в столице взошло в 06:38, а зайдет в 17:42. 

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Украине практически без осадков. На юге до +13°.

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