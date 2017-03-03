В Украине сегодня практически без осадков, на юге днем до +13° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 3 марта в Украине практически без осадков. На юге до +13°.

Иллюстрация / REUTERS

В Киеве сегодня переменная облачность, днем +7°. Ветер западный и юго-западный, до 5.4 м/с.

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Во Львове 3 марта без осадков, днем +8°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Луцке сегодня пройдет дождь. Температура воздуха +7°. Ветер западный, до 6.2 м/с.

В Виннице в пятницу без осадков. Температура днем +8°. Ветер западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +13°, ветер западный и северо-западный, до 3.7 м/с.

Прогноз на 3 марта / УНИАН

В Харькове в пятницу без осадков, температура днем +10°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +10°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Симферополе пасмурно. Температура днем +10°, ветер северо-западный и юго-западный, до 3.3 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура днем +11°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

В Краматорске в пятницу пасмурно, температура +9°, ветер переменный, легкий.

В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +8°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

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