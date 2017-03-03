В Украине сегодня практически без осадков, на юге днем до +13° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 3 марта в Украине практически без осадков. На юге до +13°.
В Киеве сегодня переменная облачность, днем +7°. Ветер западный и юго-западный, до 5.4 м/с.
На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на востоке температура до +13°
Во Львове 3 марта без осадков, днем +8°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Луцке сегодня пройдет дождь. Температура воздуха +7°. Ветер западный, до 6.2 м/с.
В Виннице в пятницу без осадков. Температура днем +8°. Ветер западный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают небольшую облачность. Температура +13°, ветер западный и северо-западный, до 3.7 м/с.
В Харькове в пятницу без осадков, температура днем +10°. Ветер западный и юго-западный, слабый.
В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +10°. Ветер западный и северо-западный, слабый.
В Симферополе пасмурно. Температура днем +10°, ветер северо-западный и юго-западный, до 3.3 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура днем +11°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.
В Краматорске в пятницу пасмурно, температура +9°, ветер переменный, легкий.
В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +8°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+22°... +11°