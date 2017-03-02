В Киеве завтра днем до +7°, без осадков

19:00, 2 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 марта, в столице без осадков.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером – до +2°. Ветер западный и юго-западный, до 5.4 м/с.

На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на востоке температура до +13°

Солнце в столице взойдет в 06:38, а зайдет в 17:42. 

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Украине немного похолодает, практически без осадков.

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