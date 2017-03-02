Завтра в Украине практически без осадков, на юге до +13° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 3 марта в Украине немного похолодает, практически без осадков.

В Украине завтра практиечски без осадков / УНИАН

В Киеве завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +7°. Ветер западный и юго-западный, до 5.4 м/с.

Во Львове 3 марта без осадков, ночью 0°, днем +8°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

Читайте также На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на востоке температура до +13°

В Луцке завтра пройдет дождь. Температура воздуха ночью -1°, днем +7°. Ветер западный, до 6.2 м/с.

В Виннице в пятницу солнечно. Температура ночью -4°, днем +8°. Ветер западный, умеренный.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью 0°, днем +13°, ветер западный и северо-западный, до 3.7 м/с.

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью 0°, днем +8°. Ветер западный и юго-западный, слабый.

В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +0°, днем +10°. Ветер западный и северо-западный, слабый.

В Симферополе солнечно. Температура ночью +2°, днем +10°. Ветер северо-западный и юго-западный, до 3.3 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +2°, днем +11°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

В Краматорске в пятницу переменная облачность, температура ночью +1°, днем +9°, ветер переменный, легкий.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью +2°, днем +8°. Ветер переменный, до 2.4 м/с.

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