Зима в Киеве была теплее климатической нормы почти на 1°

16:00, 2 марта 2017
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Средняя температура прошлой зимой в Киеве составила -3,1°, что на 0,9° выше климатической нормы.

УНИАН
Средняя температура прошлой зимой в Киеве составила -3,1° / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

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Все зимние месяцы в столице были несколько теплее нормы, но больше всего отличился февраль, его месячная температура на 1,4° превысила норму.

Наиболее холодным днем зимы было 7 января, когда температура опустилась до -18,7°, а самым теплым - 24 февраля, когда температура воздуха поднялась до +11,4°.

Этой зимой в Киеве 22 дня имели положительные среднесуточные значения температуры воздуха. Это уже двенадцатая зима в Киеве в 21 веке, температура которого оказалась выше климатической нормы.

Осадков этой зимой выпало 116 мм, что составляет всего 79% нормы.

Напомним, первый день весны в Киеве оказался самым теплым за 137 лет.

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