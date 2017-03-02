Зима в Киеве была теплее климатической нормы почти на 1°
Средняя температура прошлой зимой в Киеве составила -3,1°, что на 0,9° выше климатической нормы.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.
На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на востоке температура до +13°
Все зимние месяцы в столице были несколько теплее нормы, но больше всего отличился февраль, его месячная температура на 1,4° превысила норму.
Наиболее холодным днем зимы было 7 января, когда температура опустилась до -18,7°, а самым теплым - 24 февраля, когда температура воздуха поднялась до +11,4°.
Этой зимой в Киеве 22 дня имели положительные среднесуточные значения температуры воздуха. Это уже двенадцатая зима в Киеве в 21 веке, температура которого оказалась выше климатической нормы.
Осадков этой зимой выпало 116 мм, что составляет всего 79% нормы.
Напомним, первый день весны в Киеве оказался самым теплым за 137 лет.
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