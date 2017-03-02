У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,5

14:31, 2 марта 2017
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В четверг, 2 марта, у берегов Аляски (США) произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Аляски произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Перу произошло землетрясение магнитудой 5,4

Эпицентр подземных толчков располагался в 42 километрах на восток от населенного пункта Анкор Поинт. Очаг землетрясения залегал на глубине 76,9 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в Японии 28 февраля произошло землетрясение магнитудой 5,6, подземные толчки ощущались на востоке и северо-востоке страны.

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