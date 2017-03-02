На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на востоке температура до +13°

13:00, 2 марта 2017
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В четверг и пятницу на автодорогах Украины местами пройдут дожди. На востоке температура до +13°.

УНИАН
На автодорогах Украины местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса местами пройдут дожди. Температура +8°… +9°. Завтра на этом маршруте температура до +12°, без осадков.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +17° (карта)

На трассе Киев – Ужгород практически без осадков, температура в дороге +8° …+11°. В пятницу на этом маршруте местами пройдут дожди, температура до +10°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +13°, ожидаются осадки. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +11°.

В направлении Харькова небольшая облачность, в Киевской области пройдет дождь. Температура в дороге до +13°. 3 марта на этом направлении без осадков, температура +8° …+10°.

По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +10° … +13°. По данному направлению в пятницу без осадков, температура до +11°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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