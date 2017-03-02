На популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, на востоке температура до +13°
В четверг и пятницу на автодорогах Украины местами пройдут дожди. На востоке температура до +13°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса местами пройдут дожди. Температура +8°… +9°. Завтра на этом маршруте температура до +12°, без осадков.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +17° (карта)
На трассе Киев – Ужгород практически без осадков, температура в дороге +8° …+11°. В пятницу на этом маршруте местами пройдут дожди, температура до +10°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +13°, ожидаются осадки. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +11°.
В направлении Харькова небольшая облачность, в Киевской области пройдет дождь. Температура в дороге до +13°. 3 марта на этом направлении без осадков, температура +8° …+10°.
По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +10° … +13°. По данному направлению в пятницу без осадков, температура до +11°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+22°... +11°