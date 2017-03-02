В результате мощного шторма в Китае погибли шесть человек

Шесть человек погибли и более 20 получили травмы в результате шторма, который обрушился на китайскую провинцию Цзянсу 1 марта.

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Ветер, скорость которого достигала 110 км/ч, сорвал крыши со зданий и повалил рекламные щиты, сообщает shanghaidaily.com.

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Больше всего пострадал уезд Фунин, где травмировались более 20 человек, трое погибли.

Местные власти сейчас проводят аварийно-спасательные работы в регионе.

Напомним, 28 февраля в штате Миссури пронесся разрушительный торнадо. Два человека погибли, еще несколько получили травмы.