В результате мощного шторма в Китае погибли шесть человек

12:11, 2 марта 2017
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Шесть человек погибли и более 20 получили травмы в результате шторма, который обрушился на китайскую провинцию Цзянсу 1 марта. 

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Ветер, скорость которого достигала 110 км/ч, сорвал крыши со зданий и повалил рекламные щиты, сообщает shanghaidaily.com.

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Больше всего пострадал уезд Фунин, где травмировались более 20 человек, трое погибли.

Местные власти сейчас проводят аварийно-спасательные работы в регионе.

Напомним, 28 февраля в штате Миссури пронесся разрушительный торнадо. Два человека погибли, еще несколько получили травмы.

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