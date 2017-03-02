На западе Украины ожидаются подъемы уровней воды в реках, возможны подтопления
В связи с осадками и снеготаянием в течение 2-3 марта на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +17° (карта)
В частности, ожидается развитие следующей волны половодья с амплитудой подъема уровней воды (над текущими уровнями):
- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) - 0,3-1,3 м, на реках бассейнов Прута, Сирета – на 0,3-0,8 м, без негативных последствий.
- на реках Закарпатья – 0,1-1,5 м, на реке Уж – 0,5-1,0 м, возможен выход воды на заводь;
- в нижнем течении Боржавы – 1,5-2,0 м, с выходом воды на пойму. Возможны подтопления сельхозугодий ряда сел и местных автодорог (Виноградовский, Иршавский районы Закарпатской областей).
Напомним, 2 марта в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.
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