На западе Украины ожидаются подъемы уровней воды в реках, возможны подтопления

11:33, 2 марта 2017
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В связи с осадками и снеготаянием в течение 2-3 марта на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.

dsns.gov.ua
На западе Украины ожидаются подъемы уровней воды в реках / dsns.gov.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В частности, ожидается развитие следующей волны половодья с амплитудой подъема уровней воды (над текущими уровнями):

- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) - 0,3-1,3 м, на реках бассейнов Прута, Сирета – на 0,3-0,8 м, без негативных последствий.

- на реках Закарпатья – 0,1-1,5 м, на реке Уж – 0,5-1,0 м, возможен выход воды на заводь;

- в нижнем течении Боржавы – 1,5-2,0 м, с выходом воды на пойму. Возможны подтопления сельхозугодий ряда сел и местных автодорог (Виноградовский, Иршавский районы Закарпатской областей).

Напомним, 2 марта в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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