В Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру

10:31, 2 марта 2017
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На аргентинской научно-исследовательской базе в Антарктиде зафиксировали рекордную температуру в +17,5 градусов по Цельсию.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Рекорд был установлен еще 24 марта 2015 года, передает Reuters со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию.

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О новом рекорде сообщили 1 марта 2017 года. Стоит отметить, такая длительная проверка данных не является редкостью.

"Проверка максимальных и минимальных температур помогает составить полную картину о погоде и климате на Земле", - сказал один из экспертов ВМО Майкл Спэрроу.

В Антарктиде в состоянии льда хранится до 90% мировых запасов пресной воды. В случае таяния льда, уровень мирового океана может подняться на 60 метров.

Напомним, жара в центре и на востоке австралийского континента привела к появлению нового цвета на картах метеорологов этого государства: районы с температурой выше 40 градусов Цельсия в прогнозе на 11 февраля были выделены фиолетовым.

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