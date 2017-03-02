В Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру
На аргентинской научно-исследовательской базе в Антарктиде зафиксировали рекордную температуру в +17,5 градусов по Цельсию.
Рекорд был установлен еще 24 марта 2015 года, передает Reuters со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию.
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О новом рекорде сообщили 1 марта 2017 года. Стоит отметить, такая длительная проверка данных не является редкостью.
"Проверка максимальных и минимальных температур помогает составить полную картину о погоде и климате на Земле", - сказал один из экспертов ВМО Майкл Спэрроу.
В Антарктиде в состоянии льда хранится до 90% мировых запасов пресной воды. В случае таяния льда, уровень мирового океана может подняться на 60 метров.
Напомним, жара в центре и на востоке австралийского континента привела к появлению нового цвета на картах метеорологов этого государства: районы с температурой выше 40 градусов Цельсия в прогнозе на 11 февраля были выделены фиолетовым.
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