Сегодня, 2 марта, в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.

Спасатели предупреждают о лавинной опасности в Карпатах / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 2 марта в связи с оттепелью в высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная (3 уровень) лавинная опасность", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 марта, в Украине местами пройдут дожди. В Крыму до +17°.