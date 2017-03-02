Сегодня в Киеве пройдет дождь, днем до +10°

08:30, 2 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 2 марта в столице пройдет дождь, днем до +10°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +3°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

Первый день весны в Киеве оказался самым теплым за 137 лет

Солнце в столице взошло в 06:40, а зайдет в 17:40. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 марта, в Украине местами пройдут дожди. В Крыму до +17°.

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