В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +17° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 2 марта, в Украине местами пройдут дожди. В Крыму до +17°.
В Киеве сегодня пройдет дождь, днем +10°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.
Во Львове 2 марта без осадков, днем +11°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
Первый день весны в Киеве оказался самым теплым за 137 лет
В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха +12°. Ветер западный и юго-западный, до 6.4 м/с.
В Виннице в четверг без осадков. Температура днем +13°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают дождь. Температура +9°, ветер переменный, до 3.5 м/с.
В Харькове в четверг ожидаются осадки, температура днем +13°. Ветер переменный, умеренный.
В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +12°. Ветер переменный, слабый.
В Симферополе пасмурно. Температура днем +17°, ветер переменный, до 2.5 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура днем +11°. Ветер восточный, до 5.3 м/с.
В Краматорске в четверг пасмурно, температура +12°, ветер южный и юго-восточный, слабый.
В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +12°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.0 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+22°... +11°