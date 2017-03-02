В Украине сегодня местами пройдут дожди, на юге до +17° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 2 марта, в Украине местами пройдут дожди. В Крыму до +17°.

В Украине местами пройдут дожди / widefon.com

В Киеве сегодня пройдет дождь, днем +10°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

Во Львове 2 марта без осадков, днем +11°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

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В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха +12°. Ветер западный и юго-западный, до 6.4 м/с.

В Виннице в четверг без осадков. Температура днем +13°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают дождь. Температура +9°, ветер переменный, до 3.5 м/с.

Прогноз на 2 марта / УНИАН

В Харькове в четверг ожидаются осадки, температура днем +13°. Ветер переменный, умеренный.

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +12°. Ветер переменный, слабый.

В Симферополе пасмурно. Температура днем +17°, ветер переменный, до 2.5 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура днем +11°. Ветер восточный, до 5.3 м/с.

В Краматорске в четверг пасмурно, температура +12°, ветер южный и юго-восточный, слабый.

В Северодонецке сегодня без осадков. Температура днем +12°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.0 м/с.

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