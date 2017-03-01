Первый день весны в Киеве оказался самым теплым за 137 лет

Сегодня в Киеве впервые за 137 лет температура воздуха достигла +12,4 градусов.

Температура воздуха в Киеве побила рекорд / Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Как сказала Центральная геофизическая обсерватория, сегодня в Киеве впервые за 137 лет температура воздуха достигла +12,4 градусов, побив таким образом на 0,8 градуса предыдущее максимальное значение температуры для этого дня 1989 года", - говорится в ее сообщении.

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Тем временем, на западе Украины первый день весны отметился дождиками, которые и сейчас там идут, а в Карпатах - с мокрым снегом.

Однако, как отмечает Диденко, 2-3 марта, немного похолодает, но на выходных теплая погода снова вернется.

"Дождик с запада завтра продвинется на север и в центр. В Киеве завтра также увеличится облачность, пройдет дождь и похолодает до +7+9 градусов. Но вот на выходных снова потеплеет", - написала синоптик.