Первый день весны в Киеве оказался самым теплым за 137 лет
Сегодня в Киеве впервые за 137 лет температура воздуха достигла +12,4 градусов.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
"Как сказала Центральная геофизическая обсерватория, сегодня в Киеве впервые за 137 лет температура воздуха достигла +12,4 градусов, побив таким образом на 0,8 градуса предыдущее максимальное значение температуры для этого дня 1989 года", - говорится в ее сообщении.
Завтра в Украине местами пройдут дожди, на юге до +17° (видеопрогноз)
Тем временем, на западе Украины первый день весны отметился дождиками, которые и сейчас там идут, а в Карпатах - с мокрым снегом.
Однако, как отмечает Диденко, 2-3 марта, немного похолодает, но на выходных теплая погода снова вернется.
"Дождик с запада завтра продвинется на север и в центр. В Киеве завтра также увеличится облачность, пройдет дождь и похолодает до +7+9 градусов. Но вот на выходных снова потеплеет", - написала синоптик.
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