Синоптики Днепра прогнозируют теплую весну в регионе

17:10, 1 марта 2017
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Синоптики успокаивают жителей Днепра: весна предвидится теплой и почти без осадков.

В Днепре ожидают теплой весны / УНИАН
В Днепре ожидают теплой весны / УНИАН

Как рассказали в Днепропетровском метеорологическом центре, средняя температура в марте будет +3 градуса, а это на 2 градуса выше нормы, пишет Vgorodе.

Февраль в Киеве был теплее климатической нормы почти на 1,5°

"На этой неделе температура будет колебаться от 0 до +5 ночью и от +10 до +13 днем. Такая температура продержиться примерно до половины месяца, а начиная с 12 марта ожидается небольшое похолодание. Ориентировочно температура упадет до 5 градусов тепла.  Осадков много не предвидится, примерно 33 миллиметра при норме в 30. Всю весну предсказать сложно, но пока погода говорит о том, что похолоданий не будет", - рассказал начальник метеорологического центра Василий Гринчак.

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