Синоптики Днепра прогнозируют теплую весну в регионе
Синоптики успокаивают жителей Днепра: весна предвидится теплой и почти без осадков.
Как рассказали в Днепропетровском метеорологическом центре, средняя температура в марте будет +3 градуса, а это на 2 градуса выше нормы, пишет Vgorodе.
Февраль в Киеве был теплее климатической нормы почти на 1,5°
"На этой неделе температура будет колебаться от 0 до +5 ночью и от +10 до +13 днем. Такая температура продержиться примерно до половины месяца, а начиная с 12 марта ожидается небольшое похолодание. Ориентировочно температура упадет до 5 градусов тепла. Осадков много не предвидится, примерно 33 миллиметра при норме в 30. Всю весну предсказать сложно, но пока погода говорит о том, что похолоданий не будет", - рассказал начальник метеорологического центра Василий Гринчак.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+23°... +13°
-
Днепр+24°... +14°
-
Донецк+24°... +12°
-
Житомир+25°... +14°
-
Запорожье+23°... +14°
-
Ивано-Франковск+22°... +8°
-
Киев+26°... +15°
-
Кировоград+24°... +14°
-
Луганск+27°... +13°
-
Луцк+28°... +12°
-
Львов+25°... +10°
-
Николаев+22°... +14°
-
Одесса+23°... +14°
-
Полтава+26°... +15°
-
Ровно+27°... +11°
-
Симферополь+20°... +11°
-
Сумы+27°... +13°
-
Тернополь+24°... +11°
-
Харьков+26°... +15°
-
Херсон+21°... +13°
-
Хмельницкий+23°... +12°
-
Черкассы+24°... +14°
-
Чернигов+26°... +13°
-
Черновцы+22°... +11°
Виргиния, США
+ 16 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +16 °
Влажность: 56 %
Давление: 758 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 06:02
Закат 20:09
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей