В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +10°

19:00, 1 марта 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 2 марта в столице пройдет дождь.

В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com
В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером – до +3°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 06:40, а зайдет в 17:40. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 марта, в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди.

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