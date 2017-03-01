Завтра в Украине местами пройдут дожди, на юге до +17° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 2 марта, в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди.

В Украине завтра местами пройдут дожди / УНИАН

В Киеве завтра пройдет дождь, ночью +2°, днем +10°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.

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Во Львове 2 марта без осадков, ночью 0°, днем +11°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.

В Луцке завтра облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -1°, днем +12°. Ветер западный и юго-западный, до 6.4 м/с.

В Виннице в четверг солнечно. Температура ночью +2°, днем +9°. Ветер переменный, слабый.

Одесситам на завтра обещают дождь. Температура ночью 0°, днем +9°, ветер переменный, до 3.5 м/с.

В Харькове в четверг ожидаются осадки, температура ночью +2°, днем +13°. Ветер переменный, умеренный.

В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +3°, днем +12°. Ветер переменный, слабый.

В Симферополе солнечно. Температура ночью +4°, днем +17°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +1°, днем +11°. Ветер восточный, до 5.3 м/с.

В Краматорске в четверг переменная облачность, температура ночью +3°, днем +12°, ветер южный и юго-восточный, слабый.

В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью 0°, днем +12°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.0 м/с.

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