Завтра в Украине местами пройдут дожди, на юге до +17° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 2 марта, в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди.
В Киеве завтра пройдет дождь, ночью +2°, днем +10°. Ветер переменный, до 3.3 м/с.
На автодорогах Украины сегодня местами пройдут дожди, завтра без осадков
Во Львове 2 марта без осадков, ночью 0°, днем +11°. Ветер западный и юго-западный, умеренный.
В Луцке завтра облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -1°, днем +12°. Ветер западный и юго-западный, до 6.4 м/с.
В Виннице в четверг солнечно. Температура ночью +2°, днем +9°. Ветер переменный, слабый.
Одесситам на завтра обещают дождь. Температура ночью 0°, днем +9°, ветер переменный, до 3.5 м/с.
В Харькове в четверг ожидаются осадки, температура ночью +2°, днем +13°. Ветер переменный, умеренный.
В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +3°, днем +12°. Ветер переменный, слабый.
В Симферополе солнечно. Температура ночью +4°, днем +17°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью +1°, днем +11°. Ветер восточный, до 5.3 м/с.
В Краматорске в четверг переменная облачность, температура ночью +3°, днем +12°, ветер южный и юго-восточный, слабый.
В Северодонецке завтра без осадков. Температура ночью 0°, днем +12°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.0 м/с.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+22°... +11°