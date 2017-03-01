Два человека стали жертвами торнадо в США (видео)

15:59, 1 марта 2017
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Не менее двух человек погибли 28 февраля из-за непогоды в США. 

Последствия торнадо / twitter.com @EquinoxWeather
Последствия торнадо / twitter.com @EquinoxWeather

В штате Миссури пронесся разрушительный торнадо. Два человека погибли, еще несколько получили травмы. Стихия также разрушила несколько зданий, сообщает The Weather Channel.

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Торнадо также был замечен в округе Ла-Салл (штат Иллинойс). Сильный ветер повредил несколько зданий, а из-за сильного града закрыли одну из автотрасс.

Возможный торнадо зафиксировали в городе Уолкотт, штат Айова. На многих фотографиях было запечатлено воронкообразное облако.

Напомним, в ночь на 20 февраля в Сан-Антонио (штат Техас, США) пронеслись шесть торнадо.

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