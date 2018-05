Два человека стали жертвами торнадо в США (видео)

В штате Миссури пронесся разрушительный торнадо. Два человека погибли, еще несколько получили травмы. Стихия также разрушила несколько зданий, сообщает The Weather Channel.

Торнадо также был замечен в округе Ла-Салл (штат Иллинойс). Сильный ветер повредил несколько зданий, а из-за сильного града закрыли одну из автотрасс.

Возможный торнадо зафиксировали в городе Уолкотт, штат Айова. На многих фотографиях было запечатлено воронкообразное облако.

Here's brief video of the tornado that affected the LaSalle County Nursing Home. #ILwx pic.twitter.com/5vyUTaU1aV