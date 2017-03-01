Два человека стали жертвами торнадо в США (видео)
Не менее двух человек погибли 28 февраля из-за непогоды в США.
В штате Миссури пронесся разрушительный торнадо. Два человека погибли, еще несколько получили травмы. Стихия также разрушила несколько зданий, сообщает The Weather Channel.
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Торнадо также был замечен в округе Ла-Салл (штат Иллинойс). Сильный ветер повредил несколько зданий, а из-за сильного града закрыли одну из автотрасс.
Возможный торнадо зафиксировали в городе Уолкотт, штат Айова. На многих фотографиях было запечатлено воронкообразное облако.
Here's brief video of the tornado that affected the LaSalle County Nursing Home. #ILwx pic.twitter.com/5vyUTaU1aV— Equinox Weather, LLC (@EquinoxWeather) February 28, 2017
Напомним, в ночь на 20 февраля в Сан-Антонио (штат Техас, США) пронеслись шесть торнадо.
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