На Сицилии извергается вулкан Этна (фоторепортаж)

14:58, 1 марта 2017
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На итальянском острове Сицилия активизировался знаменитый вулкан Этна.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Вулканологи зафиксировали извержение лавы из нового юго-восточного кратера вулкана. Извержение сопровождается небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб. 

Впрочем, нынешнее извержение Этны не представляет угрозы ни для людей, ни для материальных объектов.

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