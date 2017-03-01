На Сицилии извергается вулкан Этна (фоторепортаж)

На итальянском острове Сицилия активизировался знаменитый вулкан Этна.

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Вулканологи зафиксировали извержение лавы из нового юго-восточного кратера вулкана. Извержение сопровождается небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб.

Впрочем, нынешнее извержение Этны не представляет угрозы ни для людей, ни для материальных объектов.