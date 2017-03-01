Спасатели предупреждают о подъемах уровней воды на западе Украины

В связи с осадками и потеплением на реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды.

На реках западной Украины ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В частности, развитие следующей волны половодья с амплитудой подъема уровней воды ожидается:

- 1 марта на реках Закарпатья - 0,5-1,5 м;

- 1-3 марта на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) - 0,2 - 1 м, без негативных последствий.

Напомним, 1 марта в Украине местами пройдут дожди. В Крыму до +19°.