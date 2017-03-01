В одесской Аркадии произошел оползень (фото)
Никто от смещения не пострадал.
В одесской Аркадии произошел оползень на "Трассе здоровья". Об этом сообщает местное издание «Думская».
Отмечается, что почвой со склона засыпало скамейку. Однако, никто не пострадал.
Издание отмечает, что оползни на этом участке происходят постоянно.
Застройка морского побережья в Одессе грозит обрушениями грунта. Поскольку зачастую застройщики хотят "выжать" по строительству по максимуму, на склонах появляются высотки в 30 этажей, не предназначенные для этих мест. На склоне под очередной новостройкой в районе бывшего санатория появились перемещение грунта, что очень настораживает. Это вызывает серьезные опасения, ведь может грозить смещением и даже разрушением многоэтажного дома.
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