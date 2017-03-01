На автодорогах Украины сегодня местами пройдут дожди, завтра без осадков

13:00, 1 марта 2017
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Сегодня на популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, завтра без осадков. На западе температура до +16°.

На автодорогах Украины сегодня местами пройдут дожди / УНИАН
На автодорогах Украины сегодня местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +10°… +13°. Завтра на этом маршруте температура до +9°, в Одесской области пройдет дождь.

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На трассе Киев – Ужгород ожидаются осадки, температура в дороге +10° …+16°. В четверг на этом маршруте без осадков, температура до +12°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура до +15°, облачно с прояснениями. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +15°.

В направлении Харькова небольшая облачность. Температура в дороге до +13°. 2 марта на этом направлении пасмурно, температура +7° …+14°.

По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +11° … +16°. По данному направлению в четверг без осадков, температура до +14°.

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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