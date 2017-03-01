На автодорогах Украины сегодня местами пройдут дожди, завтра без осадков
Сегодня на популярных украинских маршрутах местами пройдут дожди, завтра без осадков. На западе температура до +16°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +10°… +13°. Завтра на этом маршруте температура до +9°, в Одесской области пройдет дождь.
В первый весенний день в Украине будет тепло и с дождем (карта)
На трассе Киев – Ужгород ожидаются осадки, температура в дороге +10° …+16°. В четверг на этом маршруте без осадков, температура до +12°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура до +15°, облачно с прояснениями. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +15°.
В направлении Харькова небольшая облачность. Температура в дороге до +13°. 2 марта на этом направлении пасмурно, температура +7° …+14°.
По маршруту Киев - Черновцы переменная облачность, +11° … +16°. По данному направлению в четверг без осадков, температура до +14°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+23°... +13°
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Днепр+24°... +14°
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Донецк+24°... +12°
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Житомир+25°... +14°
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Запорожье+23°... +14°
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Ивано-Франковск+22°... +8°
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Киев+26°... +15°
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Кировоград+24°... +14°
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Луганск+27°... +13°
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Луцк+28°... +12°
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Львов+25°... +10°
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Николаев+22°... +14°
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Одесса+23°... +14°
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Полтава+26°... +15°
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Ровно+27°... +11°
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Симферополь+20°... +11°
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Сумы+27°... +13°
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Тернополь+24°... +11°
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Харьков+26°... +15°
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Херсон+21°... +13°
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Хмельницкий+23°... +12°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+26°... +13°
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Черновцы+22°... +11°