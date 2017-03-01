Февраль в Киеве был теплее климатической нормы почти на 1,5°

Среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила -2,8°, что выше климатической нормы на 1,4°.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Среднедекадная температура была ниже климатической нормы на 3,5°, а уже с 18 февраля в столице началась метеорологическая весна, когда среднесуточная температура устойчиво перешла через 0 градусов.

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Холоднее всего было 9 февраля, когда минимальная температура опустилась до -17,9 градусов мороза, а теплее всего – 24 февраля, когда максимальная температура поднялась до +11,4°, что по климатической норме соответствует температуре 5 апреля.

За месяц в Киеве выпало 36 мм осадков, что составило 78 % климатической нормы.

Напомним, 1 марта в Украине местами пройдут дожди. В Крыму до +19°.