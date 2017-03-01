Февраль в Киеве был теплее климатической нормы почти на 1,5°
Среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила -2,8°, что выше климатической нормы на 1,4°.
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.
Среднедекадная температура была ниже климатической нормы на 3,5°, а уже с 18 февраля в столице началась метеорологическая весна, когда среднесуточная температура устойчиво перешла через 0 градусов.
В Киеве сегодня днем до +13°, без осадков
Холоднее всего было 9 февраля, когда минимальная температура опустилась до -17,9 градусов мороза, а теплее всего – 24 февраля, когда максимальная температура поднялась до +11,4°, что по климатической норме соответствует температуре 5 апреля.
За месяц в Киеве выпало 36 мм осадков, что составило 78 % климатической нормы.
Напомним, 1 марта в Украине местами пройдут дожди. В Крыму до +19°.
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