Февраль в Киеве был теплее климатической нормы почти на 1,5°

12:12, 1 марта 2017
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Среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила -2,8°, что выше климатической нормы на 1,4°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Среднедекадная температура была ниже климатической нормы на 3,5°, а уже с 18 февраля в столице началась метеорологическая весна, когда среднесуточная температура устойчиво перешла через 0 градусов.

В Киеве сегодня днем до +13°, без осадков

Холоднее всего было 9 февраля, когда минимальная температура опустилась до -17,9 градусов мороза, а теплее всего – 24 февраля, когда максимальная температура поднялась до +11,4°, что по климатической норме соответствует температуре 5 апреля.

За месяц в Киеве выпало 36 мм осадков, что составило 78 % климатической нормы.

Напомним, 1 марта в Украине местами пройдут дожди. В Крыму до +19°.

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