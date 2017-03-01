В Рейкьявике выпало рекордное количество снега (видео)
В минувшие выходные в столице Исландии Рейкьявике выпало рекордное для февраля количество снега.
В субботу, 25 февраля, в городе выпало 51 см снега, передает Al Jazeera.
Предыдущий рекорд февраля - 48 см снега - был установлен в 1952. Самым большим показателям для Рейкьявика за все месяцы является 55 см снега в январе 1937 года.
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Из-за обильного снегопада все дороги в городе в воскресенье были перекрыты.
Отмечается, что из-за изменения климата Исландия уже переместилась в другую климатическую зону. В 1961-1990 в Рейкьявике был субарктический климат, а в 2000-2014 температурные условия в городе попадают под характеристики более теплого приполярного океанического климата.
Напомним, в Сантьяго (Чили) 14 декабря температура воздуха поднялась до +37.3°. Это стало самым высоким показателем с 1915 года.
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